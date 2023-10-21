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Spor Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! Gollerin canlı anlatımını yapıyoruz
Spor

Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! Gollerin canlı anlatımını yapıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-21 18:23:00 -
Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! Gollerin canlı anlatımını yapıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Biz de sizlere bu karşılaşmanın gollerini canlı şekilde anlatım yapacağız... Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

STAT: RAMS Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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