Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! Gollerin canlı anlatımını yapıyoruz
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Biz de sizlere bu karşılaşmanın gollerini canlı şekilde anlatım yapacağız... Detaylar haberimizde...
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.
STAT: RAMS Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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