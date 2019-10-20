Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçının hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan salı günü oynanacak maçlarla devam edecek. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A Grubu maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçının hakemi kim?

Galatasaray Real Madrid maçının hakemi kim?

Galatasaray ile Real Madrid 22 Ekim Salı akşamı TT Arena'da karşılaşacak. Zorlu mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.