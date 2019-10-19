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Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'n A Grubu mücadelesinde Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:08
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'n A Grubu mücadelesinde Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçının detayları...

Devler Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray 3. hafta maçında Real Madrid'i konuk edecek. İşte, merak ettiğiniz soruların yanıtı!

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray 22 Ekim Salı akşamı TT Arena'da Real Madrid'i konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:08
  1. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Galatasaray
  3. Real Madrid
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