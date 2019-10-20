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Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına başladı. “Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

20 Ekim 2019 Pazar 16:20
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına başladı. “Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile cuma günü oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü İstanbul’da oynayacak.

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Real Madrid maçının hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın salı akşamı Real Madrid’i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:20
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