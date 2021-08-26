Galatasaray Randers maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray maçı şifresiz izle | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Randers ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Randers maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında bu akşam Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek. Peki, Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?
Galatasaray Randers maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.