  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
"Türkiye paralı askerleriyle dünyayı istikrarsızlaştıracak"
Sivas'ta 650 aile için harekete geçildi
BM’den İsrail’e acil çağrı
Spor Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11’leri! Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?
Spor

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11’leri! Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı heyecanı sürüyor. Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11'leri merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 13:41:00 - 2021-07-19 13:42:13
Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11’leri! Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?

Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 21 Temmuz Çarşamba günü 35 bin kişi kapasiteli Philips Stadı'nda oynanacak PSV Eindhoven - Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Oğulcan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ya da Falcao

PSV Eindhoven'ın muhtemel 11’leri Drommel- Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay