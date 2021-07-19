Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11’leri! Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı heyecanı sürüyor. Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11'leri merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Galatasaray, PSV Eindhoven maçı muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün?
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 21 Temmuz Çarşamba günü 35 bin kişi kapasiteli Philips Stadı'nda oynanacak PSV Eindhoven - Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Oğulcan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ya da Falcao
PSV Eindhoven'ın muhtemel 11’leri Drommel- Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi