Galatasaray, PSG'li yıldız futbolcunun peşinde! Teklif yapıldı

Süper Lig'de ara transfer dönemi yarın sona eriyor. Kadrosunu Inaki Pena, Pulgar, Semih Kaya ve Gomis gibi isimleri katarak güçlendiren Aslan'ın, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Footmercato'da yer alan habere göre; ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e gitmek isteyen ancak satın alma opsiyonunda sorun yaşanması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Eric Dina Ebimbe'nin Galatasaray'a gidebileceği iddia edildi.

Fransız ekibinde forma şansı bulamadığı için garanti oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılılar, Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle doğan yabancı hakkını da genç oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak istiyor. İlerleyen saatlerde Ebimbe'nin transferiyle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.