Galatasaray, Prag'ı devirdi! Icardi sahneye çıktı...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag’ı 3-2 yenerek tur için avantajı cebine koydu. Temsilcimiz 22 Şubat’ta rövanş maçına çıkacak.
İlk dakikada Kuchta’nın soldan ortasında Laçi’nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay’ın hatalı pası sonucunda Nelsson’dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic’in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi’nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl’ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
33. dakikada Mertens’in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl’ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira’ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada Birmancevic’in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’nın solundan auta çıktı.
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Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
47. dakikada Preciado’nun sert vuruşu ağlara gitti: 1-1
61. dakikada Mertens’in şutunda Krejci’ye çarpan top ağlara gitti: 2-1
62. dakikada temsilcimiz Galatasaray’da Nelsson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
65. dakikada Preciado’nun ortasında Kuchta’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-2
80. dakikada Rynes ikinci sarı kartla Prag takımını 10 kişi bıraktı.
90+1. dakikada Icardi’nin attığı golle rakibini 3-2 yenerek avantajı cebine koydu.