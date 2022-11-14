Galatasaray Patrick van Aanholt sözleşmesi ne zaman bitiyor? Van Aanholt maaş ne kadar alıyor?

29 Ağustos 1990, s-Hertogenbosch, sol bek mevkiinde oynayan Hollandalı millî futbolcu Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor. Son dakika flaş haber spor camiasına bomba gibi düştü!

Yeni takımı belli oldu mu?

Son dakika güncel Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un çok fazla şans vermediği Hollandalı defans oyuncusu Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Aslan'a maliyeti olay olan tecrübeli ismin yeni takımı netleşiyor. İşte ayrıntılar...

Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a maliyeti olay oldu. Akşam'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı Hollandalı yıldızın yeni adresi de şekilleniyor.

İşte Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a çıkardığı 6.3 milyon euro'luk faturanın detayları...

VAN AANHOLT'TAN GALATASARAY'A AĞIR FATURA

Van Aanholt maaş ne kadar alıyor? Galatasaray Patrick van Aanholt sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Patrick van Aanholt, sezon başına 1.9 milyon euro net maaş alıyor.

HABERİN DETAYLARI ŞÖYLE;

PATRICK VAN AANHOLT'UN MALİYETİ 6,3 MİLYON EURO OLDU

Devre arasında yolların ayrılması beklenen Patrick van Aanholt, Galatasaray yönetiminden 2 yıllık alacağının tamamını talep ediyor. Söz konusu durumda Hollandalı futbolcu 3,8 milyon euro alacağını da tahsil edecek ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a maliyeti toplam 6,3 milyon euroyu bulacak.

KARİYERİNDE İLK KEZ SERIE A'DA TOP KOŞTURACAK

Öte yandan Akşam'ın haberine göre Patrick van Aanholt'un yeni adresi de şekilleniyor. Bir süredir Lazio'nun kıskacında olan futbolcunun İtalyan devine gideceği konuşuluyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Patrick van Aanholt kariyerinde ilk kez Serie A'da forma giyecek.

9 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Patrick van Aanholt, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi.

Patrick van Aanholt kimdir?

Tam adı Patrick John Miguel van Aanholt

Doğum tarihi: 29 Ağustos 1990 (32 yaşında)

Doğum yeri: Hertogenbosch, Hollanda

Boyu:1,76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[2]

Mevkii: Sol bek