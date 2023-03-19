Galatasaray öyle bir yıldızı gözüne kestirdi ki... Düğmeye basıldı!

Konyaspor mağlubiyetiyle 14 maçlık galibiyet serisinin sonuna gelen Galatasaray'da yaz ayı transfer dönemi için çalışmalarına başlandı. Yönetimin uzun yıllardır çözülemeyen sol bek sorununa son veremeye hazırlandığı belirtilirken, yıldız futbolcunun da Sarı Kırmızılı formayı giyemeye sıcak baktığı bildirildi.

Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan yeni bir atak daha geldi. Galatasaray, Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angelino’yu listesine ekledi.

Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan yeni bir atak daha geldi.

Sarı-Kırmızılı Yönetim gelecek sezon planlamasına şimdiden başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen sol kanat oyuncusu Angelino ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Bonservisi Leipzig'de bulunan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu için Hoffenheim'ın opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Hoffenheim Almanya Ligi'nde düşme hattında bulunuyor. Eğer küme düşerlerse opsiyon maddesi ortadan kalkıyor.

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Galatasaray'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve buna göre hareket edeceği belirtildi.

Transfermarkt değeri 20 milyon euro olan Angelino bu sezon 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 8 asiste imza attı. Kariyerinde daha önce PSV Eindhoven ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Angelino için şimdiye kadar 42 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

Leipzig, 2021 yılında İspanyol yıldızı Manchester City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Vatan'a göre;

Angelino kariyerinde 319 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 23 gol atarken, 72 de asist yaptı. Yıldız isim toplamda 95 gole katkıda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Leipzig'de Sörloth'la birlikte oynayan Angelino, 45 maçta 3 gol 11 asist yapmıştı.