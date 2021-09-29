Galatasaray Olympique Marsilya maçı kadrosu! Galatasaray Marsilya maçında kimler oynayacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında 30 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Olympique Marsilya Galatasaray maçı Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray taraftarı, Olympique Marsilya maçının saatini beklemeye koyulurken, GS’den son dakika beklenen açıklama da yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Olympique Marsilya maçı kadrosu da belli oldu.

Galatasaray Olympique Marsilya maçı kadrosu

Olympique Marsilya maçı için Fransa'ya gidecek Galatasaray kafilesinde şu futbolcular yer aldı: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Olimpik Marsilya Galatasaray istatistikleri

Tarihinde resmi maçlarda Marsilya ile ilk kez mücadele edecek Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 19 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 34 gole engel olamadı. Marsilya ise Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Konyaspor ile toplam 8 maçta karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, söz konusu mücadelelerde üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldı. Türk takımlarına 11 gol atan mavi-beyazlılar, 7 gol yedi.