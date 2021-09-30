Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Galatasaray, yarın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.