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Spor Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır
Spor

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 07:42:00 -
Galatasaray, Olimpik Marsilya maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray, yarın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

 

 

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