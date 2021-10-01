Galatasaray olaylı maçta 1 puan kazandı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla 0-0'lık skorla berabere kaldı. Olaylı maçta 2 kez oyuna ara verildi.
Marsilya ile Galatasaray Veledrom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
İki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 bitti.
Marsilya bu sonuçla puanı 2'ye, Galatasaray ise 4'e çıkardı.
Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.