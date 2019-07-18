0553 313 94 23

Galatasaray, Okan Kocuk’u kadrosuna kattı

Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kadrosuna kattı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:59
Galatasaray, Okan Kocuk’u kadrosuna kattı

Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kadrosuna kattı. Okan, geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile çıktığı 22 resmi müsabakada kalesinde 23 gol gördü.


Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden genç kaleci Okan Kocuk’u kadrosuna kattı. Deneyimli kaleci Fernando Muslera’nın yanına başarılı bir isim eklemek isteyen sarı-kırmızılılar aradığını Bursa’da buldu. Cimbom, 23 yaşındaki kaleciyi bonservis ödemeden kadrosuna dahil etti. Aslan, Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Okan Kocuk kimdir ?


Bursa altyapısında yetişen Okan, kariyerinde Bursaspor dışında İstanbulspor ve Bandırmaspor formalarını giydi. 2017-2018 sezonunda İstanbulspor’da kiralık olarak oynadığı dönemde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Futbol Takım kadrosuna da seçilen genç kaleci, henüz resmi maçta görev almadı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 22 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki file bekçisi kalesinde 23 gol gördü.


Okan Kocuk’un oynadığı takımlar ve performansı şöyle:



2014-15 Bursaspor: 5 maç 5 gol


2015-16 Bursaspor: 1 maç 2 gol


2016-17 Bandırmaspor: 25 maç 37 gol


2017-18 İstanbulspor: 37 maç 42 gol


2018-19 Bursaspor: 22 maç 23 gol

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir geçici Cumhurbaşkanı, Sisi ile görüştü
    1. Cezayir geçici Cumhurbaşkanı, Sisi..
    2. HDP'li başkan tutuklandı!
    3. İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz..
    4. Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi..
    5. Galatasaray yeni kalecisini resmen..
    6. Van Gölü'ne dikkat çekmek için..
    7. TFF Süper Kupa'nın organizasyon..
    8. Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi..
    9. Tyler Boyd, Beşiktaş’a ilk..
    10. Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın..
    11. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1..
    12. 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan..
    13. Davutlar’daki silahlı saldırıyla..
    14. Isparta’da sunta yüklü tır devrildi: 1..
    15. Kayserispor'da neşeli idman
    16. Galatasaray, Okan Kocuk’u kadrosuna..
    17. Okan Kocuk, resmen Galatasaray’da
    18. Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti
    19. Ahmet Davutoğlu'ndan Pelikan..
    20. Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!