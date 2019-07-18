Galatasaray, Okan Kocuk’u kadrosuna kattı

Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kadrosuna kattı. Okan, geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile çıktığı 22 resmi müsabakada kalesinde 23 gol gördü.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden genç kaleci Okan Kocuk’u kadrosuna kattı. Deneyimli kaleci Fernando Muslera’nın yanına başarılı bir isim eklemek isteyen sarı-kırmızılılar aradığını Bursa’da buldu. Cimbom, 23 yaşındaki kaleciyi bonservis ödemeden kadrosuna dahil etti. Aslan, Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Okan Kocuk kimdir ?

Bursa altyapısında yetişen Okan, kariyerinde Bursaspor dışında İstanbulspor ve Bandırmaspor formalarını giydi. 2017-2018 sezonunda İstanbulspor’da kiralık olarak oynadığı dönemde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Futbol Takım kadrosuna da seçilen genç kaleci, henüz resmi maçta görev almadı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 22 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki file bekçisi kalesinde 23 gol gördü.

Okan Kocuk’un oynadığı takımlar ve performansı şöyle:

2014-15 Bursaspor: 5 maç 5 gol

2015-16 Bursaspor: 1 maç 2 gol

2016-17 Bandırmaspor: 25 maç 37 gol

2017-18 İstanbulspor: 37 maç 42 gol

2018-19 Bursaspor: 22 maç 23 gol