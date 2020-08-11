  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:37:32 -
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oğulcan Çağlayan'a 2020-2021 futbol sezonunda 3 milyon 750 bin, 2021-2022 sezonunda 4 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonunda 4 milyon 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 5 milyon 250 bin lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Türkiye Milli Takımı'nın 16, 17, 18, 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Oğulcan'ın sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.


- Başkan Mustafa Cengiz: "Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz"


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, yeni transferleri Oğulcan Çağlayan ile ilgili konuştu.

Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın bildiği bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı