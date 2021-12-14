Galatasaray o pozisyona isyan etti

Galatasaray, Sivasspor maçının 78. dakikasında penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Halil'in pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, Dimitris Goutas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk, o an pozisyonla ilgili herhangi bir işaret yapmadı.

Oyun devam ettikten sonra top taca çıktı ve değişiklikler yaşandı. Bu esnada maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemi Arda Kardeşler'i bekledi. Galatasaray'ın yaptığı iki değişiklik sonrası da Arda Kardeşler'den Ümit Öztürk'e bir uyarı gitmedi.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sivasspor, galibiyeti getiren golü Faysal Fajr ile buldu.

Dıdvan Dilmen: Penaltıydı

"Maç içerisinde 3-4 tane penaltı olabilecek pozisyon var ama bence Diagne'ye yapılan ikinci pozisyon penaltı."

Önemli futbol yorumcuları da bu pozisyon için penaltı yorumunda bulundu.

Ahmet Çakar: Net penaltı

“Diagne’ye yapılan müdahale net penaltı.”

Erman Toroğlu: Bariz penaltı

“Bariz penaltı tartışmaya açık bile değil.”

Abdullah Yılmaz: Pozisyon açık

“Diagne'ye yapılan pozisyon açık ve net penaltı!”

​Volkan Demirel: Açık bir şekilde penaltı

“Arkadan temas var. Açık bir şekilde penaltı.”

Deniz Çoban : “Penaltı.”

Deniz Ateş Bitnel: Ümit Öztürk'ün kafası karışmış

"Diagne'ye yapılan hareket penaltı. Ümit Öztürk'ün kafasını geçmişte Fatih Terim ile olan selfie söylemleri karıştırmış belli!"