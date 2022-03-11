UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, taraftarlarını rövanş maçı öncesi umutlandırdı. İspanya'da 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadeleye sarı-kırmızılı futbolcuların mücadelesi damga vurdu. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? UEFA'nın yeni kuralı ne?

Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş maçı öncesi bir hayli umutlu... UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup devam eden Cimbom, 17 Mart günü rakibini skor farketmeksizin yenmesi halinde çeyrek final biletini kapacak. Her türlü beraberlikte ise maç uzatmalara gidecek. Bunun nedeni UEFA'nın yeni kuralı...

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.