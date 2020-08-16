Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini dondurmaya hazırlanıyor

İki ay önce Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağı iki yerden kırılan Fernando Muslera yerine kaleye Fatih Öztürk’ü geçiren Galatasaray'da sezonun ilk yarısı için izlenecek yol haritası netleşti. Sarı kırmızılı takım ile 2 yıllığına anlaşan 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk’ün yıllık alacağı ücret ise 4 milyon TL olacak.

Muslera'nın sözleşmesi dondurulacak

Hali hazırda bünyesinde sözleşmeli 13 yabancı futbolcu barındıran Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanın dolması durumunda Ocak ayından önce sahalara dönmesi beklenmeyen Muslera'nın sözleşmesini donduracak.

Süper Lig’in ilk yarısında lisans çıkartılmayacak olan Uruguaylı kaleci yerine sarı kırmızılıların kalesini Fatih Öztürk ve Okan Kocuk’a emanet olacak.

Muslera’nın yokluğunda büyük bir rekabete girmesi beklenen Fatih Öztürk ve Okan Kocuk ikilisi, Uruguaylı file bekçisi geri dönene kadar Galatasaray’ın kalesini koruyacak.