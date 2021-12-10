Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?
Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray grubunu lider tamamladı. Arını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise merak edilmeye başlandı. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Galatasaray adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?
Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?
Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offt’a mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3.tamamlayan ekiplerle, Avrupa Ligi gruplarını ikinci tamamlayanlar play-off turunda karşılaşacak. Turu geçen takımlardan biri ise Galatasaray'ın rakibi olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle…
Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlar:
Leipzig
Porto
B.Dordmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit
Avrupa Ligi'nden gelecek takımlar:
Rangers
Real Sociedad
Hapoli
Olimpiakos
Lazio
Dinamo Zagreb
Real Betis
Sporting Braga