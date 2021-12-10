  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?
Spor

Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray grubunu lider tamamladı. Arını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise merak edilmeye başlandı. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 07:18:00 -
Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Galatasaray adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?

Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offt’a mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3.tamamlayan ekiplerle, Avrupa Ligi gruplarını ikinci tamamlayanlar play-off turunda karşılaşacak. Turu geçen takımlardan biri ise Galatasaray'ın rakibi olacak.  Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle…

Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlar:

Leipzig

Porto

B.Dordmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit

Avrupa Ligi'nden gelecek takımlar:

Rangers

Real Sociedad

Hapoli

Olimpiakos

Lazio

Dinamo Zagreb

Real Betis

Sporting Braga

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkan Demirel'den 5 kuruşluk
Gündem

Volkan Demirel'den 5 kuruşluk "Sedat Peker davası"

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel, kendisi hakkında "Sedat Peker suç örgütüne yardım ediyor" iddiasında bulunan Emrah Sarıtaş'a 5 kuru..
Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, soykırım teriminin istismar edilmesinin uluslararası barışa katkı sağlamayacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay