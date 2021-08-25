Galatasaray Morutan'ı açıkladı!
Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, genç Rumen yıldız Olimpiu Morutan'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Morutan için FCSB'ye 3 taksit halinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."