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Spor Galatasaray-MKE Ankaragücü maçından notlar
Spor

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti - Sarı-kırmızılı takımda sahaya kaptan olarak çıkan Ömer Bayram, bu sezon Galatasaray'da ilk 11'de kaptanlık pazubendi takan 5. futbolcu oldu - Koronavirüs vakaları yaşanan MKE Ankaragücü'nde geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olan 7 futbolcu Galatasaray maçının kadrosuna alınmazken kırmızı kart cezalısı Alper Potuk da forma giyemedi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:24:52 -
Galatasaray-MKE Ankaragücü maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 6. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Erzurum temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan ve hafta boyunda takımla antrenmana çıkamayan Younes Belhanda ile kırmızı kart gören Radamel Falcao'ya MKE Ankaragücü karşısında forma veremedi.

Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi, Belhanda'nın yerine ise kırmızı kart cezasını dolduran Etebo'yu sahaya sürdü.


- Kaptanlık pazubendi Ömer Bayram'da


Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.

MKE Ankaragücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.


- Taraftarlardan Terim'e destek


Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.


- MKE Ankaragücü'nde 8 eksik


Başkent temsilcisinde, ligin 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 8 oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertli takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. MKE Ankaragücü'nde 7 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, 1-2 isimde de belirtiler bulunuyordu.

Galatasaray maçına eksik gelmek zorunda kalan MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan Alper Potuk, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Rize temsilcisiyle yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Joseph Paintsil ve Şahverdi Çetin ile yedekler arasında yer alan Korcan Çelikay, Cebrail Karayel ve Endri Çekiçi, Galatasaray müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Ankara ekibi, müsabakaya Ricardo Friedrich, Atila Turan, Erdi Dikmen, Michal Pazdan, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Anıl Dikmen, Yusuf Eren Göktaş, Daniel Lukasik, Idriz Voca, Berke Gürbüz, Orkan Çınar, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay ve Mert Topuz görev bekledi.


- Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu


Vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremoniye Galatasaraylı futbolcular kollarında siyah bantlarla çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.


- Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart


Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadı'na pankart astı.

Tribünlerde yer alan pankartlarda "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır", "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet - 29 Ekim 1923" ve "Dün, bugün, daima ve ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri yazıldı.

Ayrıca İzmir'de meydana gelen deprem için "Geçmiş olsun İzmir" pankartları da tribünlere asıldı.

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