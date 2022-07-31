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Spor Galatasaray Midtsjö'yu duyurdu
Spor

Galatasaray Midtsjö'yu duyurdu

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 21:38:00 -
Galatasaray Midtsjö'yu duyurdu

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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