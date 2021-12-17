  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:55:00 -
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Marcao Teixeira'nın kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldığı, Sacha Boey'in ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay