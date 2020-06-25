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Spor

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:21:41 -
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik oyunu oynayan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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