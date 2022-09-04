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Spor Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona yakın
Spor

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun ardından kulübü Paris Saint Germain ile de anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 09:22:00 -
Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray, Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralayacak.

TRT Spor'un haberine göre, yıldız oyuncunun hafta içinde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'da olması bekleniyor.

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu. 2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon avroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.

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