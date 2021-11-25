Galatasaray, Marsilya'ya diz çöktürdü

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Cicaldau, 30. dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64. dakikada Feghouli ve 83. dakikada Babel kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 68. ve 85. dakikalarda Milik'ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla grupta puanını 11'e çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Marsilya ise 4 puanda kaldı.

Galatasaray grupta son maçında Lazio ile liderlik için karşılaşacak. Marsilya ise Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.