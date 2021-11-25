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Spor Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?
Spor

Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?

Galatasaray maç sonucu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.maçında Marsilya’yı konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç sona erdi? Galatasaray maç sonucu

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:51:00 -
Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.hafta maçında Galatasaray evinde Marsilya’yı konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne oldu?

Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?

Mücadele 20.45'te başladı. Maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Maçın 12.dakikasında Galatasaray, Cicâldău ile öne geçti: 1-0

30.dakikada Marsilyalı Caleta-Car kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

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