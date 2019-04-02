Galatasaray, Malatyaspor ile yenişemedi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve final yolunda avantajı rakibine kaptırdı.

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere bitti. Galatasaray'da Luyindama 71. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı 25 Nisan'da Malatya'da oynanacak. Stat: Türk Telekom Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando (Dk. 63 Emre Akbaba), Feghouli, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Sinan Gümüş), Diagne (Dk. 78 Ahmet Çalık) Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme (Dk. 79 Ahmet Ildiz), Adem Büyük (Dk. 88 Bifouma), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Kamara) Kırmızı kart: Dk. 71 Luyindama (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 31 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 62 Guilherme, Dk. 62 Aleksic, Dk. 84 Mustafa Akbaş, Dk. 90+1 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Belhanda, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray)

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