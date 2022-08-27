Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a büyük müjde!

Trabzonspor’un Ajax’tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın sabah saatlerinde Trabzon'a gelecek.

Trabzonspor, uzun süredir transfer listesinde bulunan Ajaxlı genç futbolcu Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Satın alma opsiyonunda uzlaşma sağlanamayan futbolcu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen Hollanda asıllı Türk oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.

Süper Lig'in 4.haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.

Opsiyon maddesi yok

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına konuşan ve teklifi doğrulayan Naci Ünüvar Trabzonspor'a transferdeki tek engelin Türk vatandaşlığının bulunmaması olduğunu söylemişti. Ajax'tan gelen oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmuyor.

"Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu"

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Naci Ünüvar hakkında "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" diye konuştu.



