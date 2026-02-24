  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

İtalyan ekibi Juventus, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Milli futbolcu Kenan Yıldız, bireysel çalışmasının ardından takımının antrenmanında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya'nın Juventus takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.

 

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı.

Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

