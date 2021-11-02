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Spor Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Spor

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray maçı canlı izle |UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın saati araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:00:00 -
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4.hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. 3 maçta 7 puan toplayan ve grup lideri olan Galatasaray'ın maçının ne zaman saat kaçta olduğu ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray, E Grubu 4.maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak. Zorlu maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

E Grubu 4.hafta

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova

23.00 Marsilya-Lazio

5.hafta

25 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Marsilya

20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio

Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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