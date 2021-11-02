UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4.hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. 3 maçta 7 puan toplayan ve grup lideri olan Galatasaray'ın maçının ne zaman saat kaçta olduğu ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray, E Grubu 4.maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak. Zorlu maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

E Grubu 4.hafta

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova

23.00 Marsilya-Lazio

5.hafta

25 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Marsilya

20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio