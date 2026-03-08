  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan kaleme aldı: Dünyaya ayar veren eser dalga dalga yayılıyor Sadece bir fincan yetiyor: Mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı! Açıkladılar Trump açık açık söyledi: Onların savaşa girmesini istemiyorum Özellikle gece saatlerinde yoğun şiddet görüntülerinden uzak durulmalı önerisi... Gastroenteroloji doktoru duyurdu: Erken teşhis kolon kanserinde hayat kurtarıyor İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...! Tugay Kerimoğlu derbide Galatasaray'dan bir ismi ayırdı: Vücut dili hoşuma gitmedi Galatasaray ve Beşiktaş anlaştı: Paylaşım kararı çıktı... Demir yolu ağı genişliyor! Bir ile daha yüksek hızlı tren müjdesi YÖKDİL sınavı yapıldı! Sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki kavga devam ederken, usta sanatçı ile ilgili oğlu Ahmet Tatlıses'ten ses getirecek açıklama geldi.

1
#1
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Ailesiyle yaşadığı krizle gündemden düşmeyen Tatlıses, davalık olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini söylemişti.

#2
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Yaptığı miras açıklamasıyla gündem olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlıses'ten herkesi şoke eden suçlamalar geldi.

#3
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Gel Konuşalım programında, babasının kendisini çocuk yaşta suça ittiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Babasının kendisini öldürtmek istediğini söyleyen Ahmet Tatlıses "Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi." İfadelerini kullandı.

#5
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

"O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses." diyen oğul Ahmet Tatlıses "Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin." şeklinde konuştu

#6
Foto - İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

ABD yönetiminin İsrail’e sevk edilmek üzere onayladığı 12 bin adet BLU-110 tipi sığınak delici bombanın arkasından Türk savunma devinin işti..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! "Size gerçekler asla söylenmiyor"
Gündem

İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

İsrail’den dönen Hintli gazeteci yaşadıklarını anlattı: “İsrail’in çok övülen teknolojisi çökmüş durumda. Size gerçekler asla söylenmiyor”..
Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi
Gündem

Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin hava savunma sahasındaki yerli ve milli kalkanı 'Çelik Kubbe' projesine dair heyecan ve..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23