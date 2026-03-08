İbrahim Tatlıses'in oğlundan şok açıklama: Babam 14 yaşımda...!
Sanatçı İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki kavga devam ederken, usta sanatçı ile ilgili oğlu Ahmet Tatlıses'ten ses getirecek açıklama geldi.
Ailesiyle yaşadığı krizle gündemden düşmeyen Tatlıses, davalık olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini söylemişti.
Yaptığı miras açıklamasıyla gündem olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlıses'ten herkesi şoke eden suçlamalar geldi.
Gel Konuşalım programında, babasının kendisini çocuk yaşta suça ittiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır." ifadelerini kullandı.
Babasının kendisini öldürtmek istediğini söyleyen Ahmet Tatlıses "Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi." İfadelerini kullandı.
"O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses." diyen oğul Ahmet Tatlıses "Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin." şeklinde konuştu
Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu./ kaynak: haber7
