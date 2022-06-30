Galatasaray lise taban puanları 2022, Galatasaray Lisesi en düşük yüzdelik dilim en yüksek yüzdelik dilim

1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği 2022 LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı. MEB LGS sonuç istatistiklerine göre, sınavı giren 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu kez de lise puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri sorgulanmakta. Galatasaray Lisesi tercihleri arasında olacak olan öğrenciler de Galatasaray lise taban puanları 2022, Galatasaray Lisesi en düşük yüzdelik dilim ve en yüksek yüzdelik dilim 2022 kaç sorusunu sormakta. İşte 2022 Galatasaray Lisesi yüzdelik dilimleri 2022 taba puanları.