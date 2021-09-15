Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta?
Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman? Galatasaray maçı şifreli mi? Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
Avrupa Ligi maç programı:
15 Eylül Çarşamba:
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe