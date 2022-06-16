  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu
Spor

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 07:38:00 -
Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23