Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:
Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan
Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova
Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova
Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova
Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil
Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil
Binicilik: Cemal Özgörkey
Briç: Mehmet Cibara
Espor: Emir Aral
Satranç: Cansu Ak