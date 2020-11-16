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Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar"
Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar"

"(Genel kuruldaki idari ibrasızlık kararının mahkeme tarafından iptali) Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum" - "Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmete devam edeceğim"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:24:26 -
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptalini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Mustafa Cengiz, "Tarihi bir karar. Özellikle Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu açısından hukuka uygun bir karar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda aldığı bir içtihat kararı zaten var. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecinde Galatasaray yönetiminin işlevlerini yerine getirememesi ve fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştığını öne süren Cengiz, şu görüşlerini aktardı:

"Galatasaray, mecburi olarak mahkeme kapılarına götürüldü. Oysa ben ilk gün, 'İdari ibrasızlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararıdır. İdari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim.' diye istirham etmiştim. Uymadılar. Tabii ki alınan her karara saygı duyarım, genel kurul kararına da saygı duyarım ama alınan karar yanlış bir hükümdü. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamlarının yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza. Hepsine teşekkür ediyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum. Bu vesayet makamlarının kırılmasında etkin bir görev aldılar."

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta seçime gitme kararını değerlendiren Mustafa Cengiz, "Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili taraftarlarımıza son olarak şunu söylemek isterim; Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmete devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray." değerlendirmesinde bulundu.


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