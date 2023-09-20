Galatasaray-Kopenhag mücadelesi başladı! Canlı anlatım için tıklayın
Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag ile bu akşam kozlarını paylaşıyor… RAMS Park'ta oynan maç saat 19.45'te başladı. Müsabaka, EXXEN'den canlı yayınlanırken, biz de haberimizde canlı anlatım yapacağız. Detaylar haberimizde…
1'İlk düdük geldi ve RAMS Park'ta zorlu mücadele başladı.
2'Kerem'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Icardi topla birlikte ceza sahasına girdi. Araya giren savunma tpu uzaklaştırdı. Icardi bu pozisyon elle oynama gerekçesiyle penaltı beklese de hakem ofsayt kararı verdi.
4'Mertens sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
6'Elyounnousi sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde kimsenin dokunamadığı top, kaleci Muslera'da kaldı.
7'Mertens'in pasında Icardi ceza sahasında topla buluştu. Icardi karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi ve top kornere çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
9'Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan kaleyi yokladı. Kerem'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
11'Sarı Kart - Lukas Lerager
13'Orta alandan gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Icardi ceza sahasında topla buluştu. Icardi istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.
16'Sağ çaprazdan ceza yayına doğru sokulan Ziyech uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top kalecinin kucağında kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk maçında Galatasaray Danimarka’nın güçlü ekibi Kopenhag ile oynuyor…
RAMS Park'ta yapılacak ve 19.45'te başlayan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetiyor... Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapıyor… Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olarak belirlendi.
Saat 19:45’de başlayacak olan maçı haberimizde canlı anlatım olarak paylaşacağız.
Mücadele öncesi ilk 11’ler açıklandı:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, J. Larsson, Lerager, Jelert, Meling, Achouri, Falk
KOPENHAG’DA 3 EKSİK VAR
Danimarka ekibi maç kadrosunda 3 isme sakatlıkları nedeniyle yer vermedi. Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.