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Spor Galatasaray Kopenhag Maçı Kadrosunu Açıklandı! Taraftara Müjde Verildi!
Spor

Galatasaray Kopenhag Maçı Kadrosunu Açıklandı! Taraftara Müjde Verildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:46:00 -
Galatasaray Kopenhag Maçı Kadrosunu Açıklandı! Taraftara Müjde Verildi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçının kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftasında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın Kamp Kadrosu netlik kazandı.

Galatasaray, Danimarka'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla bu akşam statta basın toplantısı düzenlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:

 

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