Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Konyaspor maç sonucu
Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konu etti. Peki, Galatasaray Konya maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de heyecan 9. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, 9. Hafta maçında Konyaspor’u konuk etti.
Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Konyaspor maç sonucu
Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın 4. dakikasında Mostafa Mohamed sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan Galatasaray 3 puanla ayrıldı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 17'e yükseltti. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.