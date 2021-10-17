Galatasaray Konyaspor maç sonucu! GS Konyaspor skoru

Galatasaray Konyaspor maç sonucu. Süper Lig'in geriden gelerek ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı. Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti. Süper Lig 9. hafta maçında Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının heyecanı vardı.

Galatasaray Konyaspor maçı

4. dakikada Galatasaray, Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 Konyaspor'un öne geçti. Konyasporlu futbolcuların hakem Arda Kardeşler'e pozisyonun faul olduğuna dair yoğun itirazları vardı. Hakem Arda Kardeşler, santrayı gösterdi.

Mohamed Skubic'e faul mi yaptı?

Golün ardından Konyaspor'da hem futbolcular da yedek kulübesi, pozisyon esnasında Mohamed'in Skubic'e faul yaptığı iddia ederek golün iptal edilmesi gerektiğini savundu. Ancak Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi. Hakemin gol kararı vermesi sonrası Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, topu tribünlere doğru vurdu ve sarı kart gördü. Teknik direktör İlhan Palut da 4. hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray Konyaspor 11’leri

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

Yedekler: Fatih, Babel, Assunção, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar Gürler.