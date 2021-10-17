  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?

Mine Kırıkkanat’ın geldiği son nokta: Kadın bedeni üzerinden şaklabanlık!

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadın hakkı diyenler arabasının kapısını kendisi açsın

Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı
Spor Galatasaray Konyaspor maç sonucu! GS Konyaspor skoru
Spor

Galatasaray Konyaspor maç sonucu! GS Konyaspor skoru

Galatasaray Konyaspor maç özeti. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor’u ağırladı. NEF Stadyumu'nda saat 14.00'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray maçı ne oldu? Galatasaray Konyaspor maç sonucu! GS Konyaspor skoru.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:37:00 - 2021-10-17 17:53:13
Galatasaray Konyaspor maç sonucu! GS Konyaspor skoru

Galatasaray Konyaspor maç sonucu. Süper Lig'in geriden gelerek ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı. Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti. Süper Lig 9. hafta maçında Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının heyecanı vardı.

Galatasaray Konyaspor maçı

4. dakikada Galatasaray, Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 Konyaspor'un öne geçti. Konyasporlu futbolcuların hakem Arda Kardeşler'e pozisyonun faul olduğuna dair yoğun itirazları vardı. Hakem Arda Kardeşler, santrayı gösterdi.

galatasaray konyaspor maçı

Mohamed Skubic'e faul mi yaptı?

Golün ardından Konyaspor'da hem futbolcular da yedek kulübesi, pozisyon esnasında Mohamed'in Skubic'e faul yaptığı iddia ederek golün iptal edilmesi gerektiğini savundu. Ancak Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi. Hakemin gol kararı vermesi sonrası Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, topu tribünlere doğru vurdu ve sarı kart gördü. Teknik direktör İlhan Palut da 4. hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray Konyaspor 11’leri

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

Yedekler: Fatih, Babel, Assunção, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar Gürler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın
Gündem

Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın "Türkiye planını" açıkladı!

Sputnik ajansı, ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilc..
Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Angola ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, F-35'ler için ödenen paraya karşılık..
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Eğitim

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yüksek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay