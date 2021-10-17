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Spor Galatasaray-Konyaspor 11’leri kimler? Galatasaray-Konyaspor kadrosu
Spor

Galatasaray-Konyaspor 11’leri kimler? Galatasaray-Konyaspor kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki Galatasaray-Konyaspor maçında kimler oynayacak? Galatasaray-Konyaspor 11’leri kimler? Galatasaray-Konyaspor kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:26:00 - 2021-10-17 15:28:48
Galatasaray-Konyaspor 11’leri kimler? Galatasaray-Konyaspor kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

galatasaray konyaspor maçı

Galatasaray Konyaspor istatistikleri

Galatasaray ve Konyaspor arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray Konyaspor hakemi kim?

Galatasaray-Konyaspor maçında hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Burak Şeker üstlenecek. Galatasaray’da Konyaspor karşısında Marcao Teixeira ve Berkan Kutlu, kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Galatasaray Konyaspor 11’leri kimler?

Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

Galatasaray yedekler: Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme Sitya, Rahmanovic, Serdar, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Oğulcan, Bytyqi

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