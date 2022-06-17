Galatasaray Kayserispor'un sağ bekini istiyor

Galatasaray'da teknik direktörü belirlemek için mesai harcanırken, yerli oyuncu transferi adına da temaslar başladı.

Mevcut yabancı kuralını göz önüne alarak yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim bu konuda ilk hamleyi sağ bekte yapmaya hazırlanıyor.

Sağ bek rotasyonunun Omar ve Boey olmak üzere yabancı futbolculardan kurulu olması nedeniyle, bu mevkiye yerli oyuncu takviyesi kararı alan Cimbom, bu doğrultuda Kayserisporlu Onur Bulut'un transferi için harekete geçti.

28 yaşındaki sağ bek için de hem menajeri hem de Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşüldü.

Kayseri Kulübü, Onur için 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Galatasaray bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Bu transferin gerçekleşmesi sonrası sarı kırmızılılar Sacha Boey ile yollarını ayırmak için düğmeye basacak.