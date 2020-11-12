  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:41:21 -
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. Çalışmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Üç gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 16 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"O eski halinden eser yok şimdi" demişti... İmamoğlu haklı çıktı, pislikten geçilmiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "O eski halinden eser yok şimdi" dediği İstanbul Otogarı'nın pislikten geçilm..
Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı
Dünya

Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. 28 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan'ın yedi hedefi de belli oldu. "Türkiye'ni..
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay