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Spor Galatasaray Kayseri'de yıkıldı
Spor

Galatasaray Kayseri'de yıkıldı

Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında, deplasmanda Kayserispor'a 3-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:01:00 -
Galatasaray Kayseri'de yıkıldı

Kayserispor'la Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 3-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 39. ve 53. dakikalarda Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Kayserispor bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Galatasaray ise Göztepe'yi konuk edecek.

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