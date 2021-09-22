Galatasaray Kayseri'de yıkıldı
Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında, deplasmanda Kayserispor'a 3-0'lık skorla yenildi.
Kayserispor'la Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 3-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 39. ve 53. dakikalarda Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan kaydetti.
Kayserispor bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Galatasaray ise 8 puanda kaldı.
Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Galatasaray ise Göztepe'yi konuk edecek.