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Spor Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

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Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak maçta VAR'da Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia olacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Karşılaşmada VAR'da Portekizli Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da da Çağdaş Altay görev yapacak.

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