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Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

Lider Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Rekor için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda bu akşama özel bir forma tasarımı yapıldı. Taraftarların hayran kaldığı forma ile maça çıkacak sarı-kırmızılılar güzel bir mesaj verecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 14:55:00 -
Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

Lider Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Rekor için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda bu akşama özel bir forma tasarımı yapıldı. Taraftarların hayran kaldığı forma ile maça çıkacak sarı-kırmızılılar güzel bir mesaj verecek.

Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'ın evinde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray bu mücadeleye özel bir formayla çıkacak.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maça özel bir forma ile çıkacak. Zemine, "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu formadan elde edilecek tüm parayı depremzedelere bağışlayacak.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yapılan açıklamada, "Özel bir proje için hazırlanan bu formada, hassasiyet göstererek haklarından feragat eden değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.
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