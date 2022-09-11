Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Kasımpaşa - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri | Galatasaray Kasımpaşa 2022
Galatasaray maçı CANLI: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı Volkan Bayaraslan yönetecekken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Galatasaray Kasımpaşa kadrosu, Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Galatasaray Kasımpaşa 2022 hakkında tüm detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
Muhtemel 11'ler- Galatasaray Kasımpaşa kadrosu
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.
Kasımpaşa: Ertuğtul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı nerede, hangi semtte?
Adres: Çatma Mescit, Refik Saydam Cd., 34430 Beyoğlu/İstanbul
Kasımpaşa Stadyumu,