Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı saat kaçta?
Galatasaray Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran Galatasaray ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı. Galatasaray yeni sezona bomba transferlerle girmeye hazırlanırken, Galatasaray ilk hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı saat kaçta?
Galatasaray, yeni sezona hazırlık çerçevesinde Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı saat kaçta? Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç yarın saat 19.00'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray, üçüncü hazırlık maçı kiminle ne zaman oynayacak?
Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak. İki karşılaşma da D-Smart'tan canlı yayımlanacak.