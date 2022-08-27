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Spor Galatasaray kara kara düşünüyor! Peki şimdi ne olacak?
Spor

Galatasaray kara kara düşünüyor! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için devreye giren son takım Premier Lig ekibi Wolverhampton oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 11:42:00 -
Galatasaray kara kara düşünüyor! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için devreye giren son takım Premier Lig ekibi Wolverhampton oldu.

Galatasaray'da Marcao'nun ayrılığının ardından ayrılıklar devam ediyor. Sarı- kırmızılılar, Victor Nelsson transferi için Sevilla ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İngiliz basınından Nelsson'un transferine ilişkin yeni bir haber gündeme geldi. Buna göre Nelsson'a Wolverhampton talip oldu.

 

Boly giderse Nelsson transfer olacak

Daily Mail'in haberine göre Wolverhampton, Nottingham Forest'a transfer olacak stoperi Willy Boly'nin alternatifini Victor Nelsson olarak belirledi.

Boly'nin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken Wolverhampton da Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İngiliz ekibinin Nelsson için 20 milyon sterlini gözden çıkardığı da ifade edildi.

İngiliz medyası özellikle Wolverhampton Teknik Direktörü Bruno Lage'nin Nelsson'u istediğini belirtti.

 

 

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