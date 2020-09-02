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Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı
Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:14:20 -
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Eda Şahin'in sağ dizinde parsiyal ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan 21 yaşındaki basketbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ dizinde parsiyal ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Eda Şahin'in Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce tarafından kısa süre içinde ameliyat edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Kulübün altyapısından yetişen ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Eda Şahin'e geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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